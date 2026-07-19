В Болгаре открылся Межрегиональный мусульманский молодёжный форум «ПроекТЫ»

19 июля в Казани прошла торжественная церемония открытия Межрегионального мусульманского молодёжного форума «ПроекТЫ», а основная программа развернулась в палаточном лагере на территории музея-заповедника в Болгаре. До 26 июля 130 участников из 13 регионов России и Узбекистана будут работать над социальными проектами, учиться искать финансирование и продвигать инициативы через медиа.

Организаторами форума выступают ДУМ РТ и Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. В программе – лекции богословов, интеллектуальные и спортивные мероприятия. Среди экспертов – начальник Управления инновационного развития КФУ Антон Дыганов и бизнес-тренер Альфия Сафина, которые расскажут о социальном проектировании. Религиозную часть ведёт главный специалист отдела просвещения ДУМ РТ Мухаммадрасул Гимбатов.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на открытии напомнил участникам хадис о ценности молодости, здоровья, имущества, времени и жизни, подчеркнув, что молодость – это ценный ресурс. Также он анонсировал встречи с профессором Абдулькадиром аль-Арифи.

Форум проводится с 2015 года, за это время в нём приняли участие более 2 тысяч человек. С 2022 года программа стала проектной – за четыре года подано 282 стартапа, из которых реализовано более 69 инициатив.