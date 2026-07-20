Скончался первый заместитель председателя ТПП Татарстана Артур Николаев

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Город
20 июля 2026  10:57

В Татарстане ушел из жизни Артур Николаев – первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты республики, сообщает пресс-служба организации. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Артур Викторович Николаев родился 21 октября 1967 года в Казани. Окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина. В 1991–1995 годах работал старшим лаборантом на кафедре физиологии растений КГУ, затем был начальником отдела разработок в фирме «Внедренческий центр изобретений», а позже – экспертом по оценке имущества в научно-производственном центре «ТРИНТАВР».

С 2000 года его профессиональная биография была связана с Торгово-промышленной палатой РТ: сначала он возглавлял организационный отдел, с 2006 по 2015 год был заместителем председателя правления. В 2012–2015 годах также руководил Европейским информационным консультационным центром РТ. С апреля 2015 года занимал пост первого заместителя председателя правления ТПП РТ.

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