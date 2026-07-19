Казанский школьник завоевал серебро на Международной олимпиаде по математике в Шанхае

Ученик 11-го класса лицея-интерната №2 Казани Максим Большаков стал серебряным призёром 67-й Международной математической олимпиады, проходившей в Шанхае. В составе российской сборной он вошёл в число шести медалистов: команда привезла четыре золота и два серебра.

Золотые награды завоевали Арина Прокудина из Челябинска, Андрей Шишко и Дмитрий Гришко из Москвы, а также Роман Кравченко из Санкт-Петербурга. Вместе с Большаковым серебро получил Александр Скворцов из Северной столицы.

Олимпиада, собравшая участников из более чем 100 стран, проходила с 10 по 21 июля. Школьники решали шесть задач в течение двух туров по геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике. Для Максима это не первое международное достижение – ранее он побеждал на Romanian Master of Mathematics и национальной олимпиаде в Китае, а также становился призёром всероссийской олимпиады. Сборную возглавлял Кирилл Сухов из Президентского физико-математического лицея №239.