«Рубин» представил рубиновую форму в честь 140-летия Габдуллы Тукая

Казанский футбольный клуб выпустил новую игровую экипировку рубинового цвета, дизайн которой приурочен к 140-летию со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Как пояснили в пресс-службе, комплект наполнен символами, отсылающими к творческому наследию поэта.

Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»

Воротник формы украшает строка из стихотворения «Туган тел» – «И туган тел, и матур тел», ставшая одним из главных культурных кодов Татарстана. Тонкие бордовые вертикальные полосы на футболке символизируют обрез книжного блока, а зелёные линии делят комплект на пять частей – по числу ключевых произведений Тукая: «Туган тел», «Шурале», «Су анасы», «Сказка о козе и баране» и «Пара лошадей». Дополняет образ специальный шеврон с датой юбилея.

В клубе подчеркнули, что новая форма – это не просто спортивная экипировка, а знак уважения к человеку, чьё творчество стало частью культурного кода республики. Продажа комплекта уже открыта.