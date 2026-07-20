В РТ 20 июля потеплеет до 28 градусов, дожди прекратятся

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Республика
20 июля 2026  08:59

По данным Гидрометцентра РТ, 20 июля в республике ожидается переменная облачность. Ночью на востоке ещё возможны кратковременные осадки, но днём дожди прекратятся. Утром местами сохранится туман.

Ветер северный, 5–10 м/с, днём с порывами до 13 м/с. После ночных 12–17 градусов воздух прогреется до 23–28 тепла, в Казани – до 26–28 градусов. Солнечная и сухая погода сохранится до конца дня.

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