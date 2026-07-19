Nordwind запустит из Казани новые международные рейсы до конца зимы

news_top_970_100
Город
19 июля 2026  21:31

Авиакомпания Nordwind Airlines до завершения зимней навигации откроет несколько новых международных направлений из столицы Татарстана. Как рассказала начальник отдела продаж перевозчика Александра Галикбарова, речь идёт о маршрутах, которые ранее не обслуживались казанским аэропортом, – преимущественно в страны СНГ.

Этот шаг – часть стратегии по развитию транзитного потенциала Казани. Уже 17 июля Nordwind запустила прямые рейсы в Ташкент: на первом вылете 30% пассажиров прилетели в Казань из Санкт-Петербурга и далее отправились в Узбекистан. Кроме того, авиакомпания начала полёты в Сухум – Абхазию и Татарстан впервые связал прямой рейс. Рейсы выполняются на Airbus A321 вместимостью 220 мест по вторникам и воскресеньям, а в августе частоту планируют увеличить до трёх раз в неделю. О новых маршрутах, которые будут запущены до конца зимнего сезона, в компании пообещали сообщить дополнительно.

news_right_column_240_400
Новости
В Болгаре открылся Межрегиональный мусульманский молодёжный форум «ПроекТЫ»
Nordwind запустит из Казани новые международные рейсы до конца зимы
Казанский школьник завоевал серебро на Международной олимпиаде по математике в Шанхае
«Рубин» представил рубиновую форму в честь 140-летия Габдуллы Тукая
Когда жена может получить налоговый вычет за супруга
В РТ 20 июля местами ожидается туман – МЧС напоминает о мерах безопасности
В Казани на время закроют проезд по участку улицы Тихомирнова
В Татарстане в воскресенье ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер