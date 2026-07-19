Nordwind запустит из Казани новые международные рейсы до конца зимы

Авиакомпания Nordwind Airlines до завершения зимней навигации откроет несколько новых международных направлений из столицы Татарстана. Как рассказала начальник отдела продаж перевозчика Александра Галикбарова, речь идёт о маршрутах, которые ранее не обслуживались казанским аэропортом, – преимущественно в страны СНГ.

Этот шаг – часть стратегии по развитию транзитного потенциала Казани. Уже 17 июля Nordwind запустила прямые рейсы в Ташкент: на первом вылете 30% пассажиров прилетели в Казань из Санкт-Петербурга и далее отправились в Узбекистан. Кроме того, авиакомпания начала полёты в Сухум – Абхазию и Татарстан впервые связал прямой рейс. Рейсы выполняются на Airbus A321 вместимостью 220 мест по вторникам и воскресеньям, а в августе частоту планируют увеличить до трёх раз в неделю. О новых маршрутах, которые будут запущены до конца зимнего сезона, в компании пообещали сообщить дополнительно.