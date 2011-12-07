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Ситуацию с увольнением воспитателей из детсада №66 прокомментировал исполком Челнов

Сейчас в детсаду осталось три воспитателя, которые работают в три смены.

Исполком Набережных Челнов прокомментировал ситуацию с увольнением воспитателей из детсада №66. Комментарий исполкома.

На данный момент в детсаду работают три воспитателя, которые вынуждены выходить в три смены. Отмечается, что возможная причина ухода воспитателей – смена руководства.

«Действительно, в ДОУ №66 существуют открытые вакансии, также сообщаем, что два воспитателя планируют выходить на работу этой осенью. Руководителем детского сада ведется поиск работников», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что этот вопрос контролирует Управление образования.

Ранее сообщалось, что в Казани по национальному проекту «Жилье и городская среда» появятся три детсада и школа с бассейном

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