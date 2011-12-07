Михаил Виноградов: Выборы в Татарстане проходят спокойно

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов оценил ход голосования в Татарстане.

— Мы видим ожидаемую явку без фантастических отклонений в какую-либо сторону. Выборы проходят спокойно,и на это есть несколько причин, повлиявших на общую атмосферу в Татарстане. Прошла пандемия, которая скорее сплотила общество, нежели расколола. Второй момент — празднование столетия ТАССР, а это всплеск социального оптимизма, — заявил Виноградов.