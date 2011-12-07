Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Михаил Виноградов: Выборы в Татарстане проходят спокойно

Он назвал несколько факторов, которые могли повлиять на настроение татарстанцев.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов оценил ход голосования в Татарстане.

— Мы видим ожидаемую явку без фантастических отклонений в какую-либо сторону. Выборы проходят спокойно,и на это есть несколько причин, повлиявших на общую атмосферу в Татарстане. Прошла пандемия, которая скорее сплотила общество, нежели расколола. Второй момент — празднование столетия ТАССР, а это всплеск социального оптимизма, — заявил Виноградов.

КВ
Лента новостей