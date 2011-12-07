Первое в республике разрешение на дистанционную торговлю лекарствами выдано Росздравнадзором по РТ

Процесс получения разрешений на дистанционную торговлю только набирает обороты в целом по России. Как объяснили в республиканском органе ведомства, в настоящее время за получением разрешения на дистанционную торговлю лекарственных средств в Росздравнадзор обратились 50 аптечных организаций, расположенных по всей России — Москва, Московская область, Пензенская область, Сахалинская область, Краснодарский край, Амурская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Самарская область, Новосибирская область, Хабаровский край, Республика Татарстан. Из них 20, в том числе в Казани, получили разрешение, остальные находятся на стадии рассмотрения.

Требования к претендентам высокие. В частности, они должны иметь не только лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (не менее года) и не менее 10 объектов на территории РФ, но и оборудованные места для хранения сформированных заказов, сайт (или мобильное приложение) в Интернете, собственную курьерскую службу с оборудованием для поддержания температурного режима при доставке ряда препаратов. Или договор со службой доставки, которая сможет обеспечить такие условия. Плюс электронную систему для проведения платежей с помощью банковской карты непосредственно в месте оказания услуги.

Впрочем, в любом случае специалисты советуют покупателям при получении заказа обязательно проверить целостность транспортной упаковки, самостоятельно вскрыть ее и сверить содержимое заказа с описью вложения, убедиться в отсутствии повреждений вторичной (потребительской) и первичной упаковок лекарственного препарата, общий надлежащий вид товара.

При получении заказа, содержащего термолабильный лекарственный препарат, покупатель должен попросить работника, осуществляющего доставку, продемонстрировать соответствие температурного режима, при котором хранился лекарственный препарат при доставке, условиям хранения, указанным на его вторичной (потребительской) упаковке.

В случае доставки заказа ненадлежащего качества человек вправе вернуть заказ доставившему ее представителю курьерской службы.