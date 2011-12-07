Из-за ухода воды в Волге всплыл участок трубопровода. Объект находится между посёлком Боровое Матюшино и молодёжным лагерем «Волга», сообщает Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по РТ.

В сообщении сказано, что трубопровод диаметром 300 мм всплыл в 100 метрах от берега. Сейчас металлическая труба находится на глубине около 10-15 см от поверхности воды.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по РТ предупреждает владельцев судов об опасности столкновения с объектом, и призывает быть внимательнее в этом районе.