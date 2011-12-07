Жители Челнов предложили открыть спортплощадку на месте заросшего пустыря

Жители Набережных Челнов предложили на месте заросшего пустыря открыть спортплощадку с футбольным полем и тренажерами. Они уже обратились в исполком с этой идеей, сообщает Сhelny-biz.ru.

Сам участок представляет собой густо-заросший пустырь. Он расположен между ЖК «Солнечный парк» и домом 46/03. По замыслу жильцов, сюда хорошо бы вписалась универсальная спортивная площадка с тренажерами и футбольным полем. Зимой из поля можно было бы делать хоккейный корт.

Ранее сообщалось, что в Казани на территории спортивного комплекса «Ак буре» открыли универсальную площадку для занятий футболом.