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Гидрометцентр РТ предупреждает татарстанцев о сильном ветре

Локально порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Гидрометцентр РТ сообщил, что завтра, 16 сентября, в Татарстане днем и вечером вновь будет дуть сильный порывистый ветер.

На территории республики порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. При этом в Казани скорость ветра не превысит 15–18 м/с. 

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