Гидрометцентр РТ предупреждает татарстанцев о сильном ветре

Гидрометцентр РТ сообщил, что завтра, 16 сентября, в Татарстане днем и вечером вновь будет дуть сильный порывистый ветер.

На территории республики порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. При этом в Казани скорость ветра не превысит 15–18 м/с.