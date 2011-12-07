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В Татарстане оштрафовали водителя за транспортировку самолета по дороге

Нарушителем оказался 31-летний житель Казани.

В Татарстане сотрудники ГИБДД обнаружили в сети ролик, где водитель в Лаишево транспортировал на автомобиле легкомоторный самолет фирмы Stinson. Самолет превосходил допустимый значения габаритов автомобиля, установленные законом, сообщает Госавтоинспекция РТ.

Было установлено, что водитель машины — 31-летний житель Казани.

Нарушителю выписан штраф. Также у водителя есть риск остаться без прав на срок от четырёх до шести месяцев. Автомобиль конфискован на стоянку.

КВ
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