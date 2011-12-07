В Альметьевске появится картинная галерея с прогулочной крышей. Построит комплекс компания «Татнефть», сообщили на общественном совете компании.

В самой галерее будут организованы выставки, а крыша комплекса станет большой прогулочной зоной для всех желающих. Также внутри планируется открыть ресторан, сообщает «Альметьевск-24».

По словам генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, города должны быть устроены так, чтобы жители могли проводить время именно в таких местах, как будущий комплекс.

«Мы хотим, чтобы новые объекты для культурной жизни появились в каждом городе юго-востока», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Казани завершили строительство крытой части экстрим-парка «Урам». Крытая часть парка расположена на двух этажах. На них находятся экстрим-зоны и центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе и зона для отдыха.