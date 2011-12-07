Бизнес РТ получил в кризис 34,5 млрд рублей в качестве поддержки от государства

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Малый и средний бизнес Татарстана получил федеральную и республиканскую поддержку на 34,5 млрд рублей, сообщили в минэкономики РТ.
«С момента реализации антикризисных программ за счет средств федерального и республиканского бюджетов бизнес республики получили поддержку на сумму 34,5 млрд рублей без учета налоговых и банковских каникул, реструктуризации», — отметили в ведомстве.
Напомним, предприниматели могут воспользоваться федеральными программами кредитования с льготной ставкой под 0-2%. Данную меру поддержки в Татарстане оформили 7,4 тыс. раз на сумму 16,8 млрд рублей.
Также для предпринимателей доступна программа льготного кредитования под 8,5% годовых. По ней было привлечено 17 млрд рублей.
Около 677 млн рублей было выдано на республиканском уровне: предприниматели воспользовались микрофинансовыми продуктами, которые позволили сократить издержки в момент выхода из кризиса.