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Бизнес РТ получил в кризис 34,5 млрд рублей в качестве поддержки от государства

Антикризисные программы спонсируют из средств федерального и республиканского бюджетов.

Малый и средний бизнес Татарстана получил федеральную и республиканскую поддержку на 34,5 млрд рублей, сообщили в минэкономики РТ.

«С момента реализации антикризисных программ за счет средств федерального и республиканского бюджетов бизнес республики получили поддержку на сумму 34,5 млрд рублей без учета налоговых и банковских каникул, реструктуризации», — отметили в ведомстве.

Напомним, предприниматели могут воспользоваться федеральными программами кредитования с льготной ставкой под 0-2%. Данную меру поддержки в Татарстане оформили 7,4 тыс. раз на сумму 16,8 млрд рублей.

Также для предпринимателей доступна программа льготного кредитования под 8,5% годовых. По ней было привлечено 17 млрд рублей.

Около 677 млн рублей было выдано на республиканском уровне: предприниматели воспользовались микрофинансовыми продуктами, которые позволили сократить издержки в момент выхода из кризиса. 

КВ
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