Строительство М12 поможет решить проблемы сельских территорий в Татарстане

Строительство автодороги М12 «Москва — Казань» положительно скажется на развитии близлежащих деревень и сел, а также повысит качество жизни местных жителей. Об этом заявил глава минтранса РТ Фарит Ханифов в ходе встречи с жителями деревни Орел Лаишевского района РТ.

«Эта дорога даст большой толчок развитию территорий на много лет вперед, надо уметь воспользоваться этим. Нужно во время строительства смотреть не на четыре года вперед — до 2024 года, а до 2030 года», — сказал спикер.

По словам Ханифова, благодаря строительству трассы в деревнях и селах решатся проблемы водоснабжения, охраны природы, а также трудоустройства — молодежь сможет работать рядом с родными местами и не будет уезжать в большие города.

Временные объекты, построенные на средства федерального бюджета при грамотном подходе можно будет оставить в районе, чтобы они служили на благо населения, сказал министр.

Так, по его мнению, рабочие поселки для строителей можно будет потом перепрофилировать в детские лагеря или спортивные базы, а также при нужных коммуникациях — в технопарки.