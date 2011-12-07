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В РТ в рамках нацпроекта отремонтирован участок региональной дороги

Ремонтные работы проведены на участке дороги Казань - Оренбург - Чистополь от 2,1 км до 3,9 км.

Реконструкция региональной дороги в Чистопольском районе прошла в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Двухполосная дорога шириной 8 метров соединяет Казань и Чистополь.

В ходе ремонтных работ реконструирован участок пути длиной 1,8 км, на котором был уложен и выровнен верхний слой асфальта, укреплены обочины, нанесена свежая разметка.

В общей сложности в 2020 году в Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт 38 различных дорог регионального значения совокупной протяженностью 64,9 км. Из республиканского бюджета на эти цели выделяется 715,4 млн рублей. В итоге 47,5% региональных дорог приведут к нормативному состоянию.  

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