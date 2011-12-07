В Татарстане выявлено 32 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 32 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«2 — завозные, 30 — контактные. 8 человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

Восемь заболевших — представители возрастной группы от 30 до 50 лет, столько же — от 50 до 60 лет, шестерым — от 60 до 70 лет, четверым нет 18 лет, столиким же — от 70 до 80 лет.

19 случаев выявлено в Казани, четыре случая — в Нижнекамском районе, по два случая — в Набережных Челнах и Верхнеуслонском районе, по одному случаю — в Аксубаевском, Зеленодольском, Лениногорском, Чистопольском и Ютазинском районах.

По данным на 23 июля в Татарстане зарегистрировали 5341 случаев заболевания COVID-19, из них 4 193 человек — выздоровели (+26), 31 — скончались.

В России количество заболевших COVID-19 составило 795 038 человек (+5 848), из них выздоровели 580 330 человек (+8 277), скончались — 12 892 человек (+ 147).