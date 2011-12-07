В Набережных Челнах появятся новые здания учебного корпуса и общежитий КФУ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Известно, что проект по строительству двух зданий будет завершен к 15 мая. Планируется, что площадь нового учебного корпуса составит 24 тыс. кв. м. В нем смогут обучаться 1,1 тыс. студентов. А вот мест хватит только для половины из них – для 541 человека.

Строительством последнего планируют закрыть уже насущный вопрос нехватки мест. А введение нового учебного корпуса предполагает трансформацию из института в технический университет. Здание передадут кафедре направлений автоматизации и роботизации производства.

Отмечается, что такое решение позволит выпускать большее количество кадров технической специальности для КАМАЗа.