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В РТ на 28 улицах отремонтируют дороги и тротуары

Дороги и тротуары улиц, названных в честь героев Победы, отремонтируют в рамках проекта «Улица Победы».

В РТ отремонтируют 28 улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, в рамках федерального проекта «Улица Победы», сообщает Миндорстрой РТ.

«Инициатива приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, чтобы привести в нормативное состояние улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев войны», — сказано в сообщении пресс-службы.

Так, на 16 улицах отремонтируют проезжую часть или устройство переходного типа, на 12 улицах будут благоустроены тротуары и установлены дорожные знаки.

Напомним, в Казани отремонтируют проспект Победы и улицу Р. Зорге. Финансирование акции производится из бюджета нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

КВ
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