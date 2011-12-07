В Рыбно-Слободском районе РТ появится «концептуальный инновационный поселок»

На заседании инвестиционного совета республики Рустаму Минниханову представили проект поселка под названием «Масловка». Аэрогородок появится в Рыбно-Слободском районе Татарстана, пишет «Реальное время».

Ожидается, что это будет «концептуальный инновационный поселок, целью которого является развитие малой и деловой авиации, детского авиационно-технического творчества, создание зоны активного загородного отдыха».

В нем возведут аэродром, аэроклуб, прибрежные сооружения для гидросамолетов и яхт-клуба. Туда смогут приезжать школьники со всей республики, чтобы поучиться управлять планерами и получить реальную летную практику.

Также на территории поселка планируется построить коттеджный поселок и мощный рекреационный кластер: яхт-клуб, кемпинг для отдыхающих, рыболовную базу, прокат квадроциклов и снегоходов, место для игры в пейнтбол, многофункциональный торгово-развлекательный центр.