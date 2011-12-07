Экс-заместитель мэра Уфы Алина Сулейманова заняла пост исполнительного директора ТНВ

Должность исполнительного директора канала «Татарстан — Новый Век» заняла бывший вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. Об этом она сообщила ИА «Башинформ».

Сообщается, что её задачами на новой должности станут решение вопросов вещания каналов «ТНВ Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Алина Сулейманова родилась в Уфе, окончила факультет журналистики БашГУ. Её карьера началась с должности корреспондента башкирского телевидения в 1994 году. Была автором и ведущим многих проектов, а с 2016 года возглавляла телекомпанию «Вся Уфа». В должность вице-мэра Уфы вступила в декабре 2018.