Мысы, льды, места силы: что посмотреть казанским туристам на Байкале, острове Ольхон и в Иркутске

С 30 ноября авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы, которые выполняются дважды в неделю — в воскресенье и четверг и обратный в столицу РТ — в понедельник и пятницу. С 90-х годов туристам из республики приходилось добираться из Казани до Иркутска рейсом с пересадкой в Москве. Это, конечно, отражалось на бюджете путешествия, а также на его комфорте и продолжительности.

Новый рейс же сейчас – это чуть менее шести часов полета. Представитель отдела маркетинга авиакомпании Nordwind Елизавета Сонина отметила, что за месяц рейсом воспользовались 3 тыс. человек, а в будущем планируется увеличить частоту полетов до трех раз в неделю.

Запросы у туристов на это направление есть. Еще бы – рядом с Иркутском уникальное природное явление, источник 80% пресной воды в России, озеро неимеверной красоты – Байкал. Несмотря на суровые погодные условия на Байкал и на его природу ежегодно съезжаются посмотреть со всех уголков страны, а то и мира. Татарстанские блогеры и журналисты отправились в тур на Байкалу, чтобы увидеть нетронутую природу острова Ольхона, запечатлеть первый байкальский лед и окунуться в традиции и культуру местных народов.

Далекий от современности остров Ольхон

По прилете в иркутский аэропорт, нашу группу встретил гид Денис Ларин. Сразу же из Иркутска мы отправились на остров Ольхон, в поселок Хужир, где живуте чуть меньше 1,5 тыс. человек. Виды за окном туристического автобуса казались чем-то необычным. Малоснежные степи и бесконечные холмы, освещающиеся ярким солнцем.

Первым местом на нашем маршруте был этно-парк «Золотая орда». Туристов тут знакомят с культурой коренного бурятского народа, показывают национальные костюмы, а также проводят некоторые обряды. На территории стоят прототипы старинных юрт. В них путешественников накормят буузами, или же позами — блюдом, чем-то напоминающим нам манты.

Добраться до Ольхона можно двумя путями — на пароме и зимой по льду. Но так как тур пришелся на межсезонье, добирались мы первым способом. На закате паром рассекал глыбы льда, от воды поднималась дымка, а холодный ноябрьский ветер пронизывал нас, еще неготовых к сибирским морозам, насквозь.

Маленький поселок Хужир застроен деревянными домиками и турбазами, а асфальт здесь проложен лишь на 500 метров — все остальное проселочные дороги. По словам гида, это связано с тем, что на территории острова множество запретов на строительство, выступают против вторжения в природу и местные шаманы.

Обычному городскому жителю на острове придется сложно, ведь здесь сталкиваешься с настоящей силой природы. Центрального водоснабжения, например, здесь нет из-за тех же экологических запретов, водуо жителям приходится покупать.

Местные магазины дорогие из-за непростой доставки товаров, а электричество провели сюда лишь в 2005 году. В последние годы люди живут здесь благодаря туризму.

Но воспоминания об этих неудобствах в памяти меркнут, уступая свое место красотам, которые можно увидеть только тут. За ними сюда и едут.

Место, связывающее подземный мир и небеса

Первой туристической точкой на Ольхоне стал мыс Бурхан. Скала состоит из двух вершин, а внутри нее находится пещера. Это место сичтается местом огромной энергии. Ранее люди верили, что к скале запрещено подходить женщинам, так как это могло привести к осложнениям при беременности. В пещере можно обнаружить наскальные рисунки, шаманские и буддисткие реликвии.

С скалы тебя срывает ветер, как будто забирая с собой заряд аккумулятора телефона, а также любые суетные мысли «не отсюда». Идем к ее вершине и замечаем фигурки девушки на ней. Она сидит неподвижно на фоне заката, как будто медитирует среди этой природной пляски ветра и волн.

Эта девушка – одна из многих, кто приезжают сюда, к святыне, чтобы так же побыть наедине с природой и обрести покой в душе.

Рядом, у скалы стоят 13 столбов сэргэ (с бурятского «коновязь» – ритуальные коновязные столбы и деревья у народов Севера — прим. Ред.). Столбы снизу доверху увешаны разноцветными ленточками. Считается, что столбы связывают между собой три мира, корнями уходя в подземный мир, а верхушками — в небеса. Место считается также священным, ведь шаманы и простые люди здесь общаются с духами и обращаются к ним со своими просьбами.

К следующим точкам, наша группа оправилась лишь на следующее утро. Вечером в одном из туристических домиков нам показали мастер-класс по лепке бууз. Бурятка Антонина рассказала, что по количеству защипов можно определить мастерство хозяйки. Чем больше их – тем искуснее мастерица.

Самая северная точка острова и первый байкальский лед

Утром наш путь лежал к мысам, впивающимся в Байкал, с которых можно было на озеро и посмотреть. Добираться до них пришлось на «буханках», так как доехать на обычном автобусе или легковом автомобиле в этих условиях невозможно. По пути мы познакомились с водителем — Сергеем. Себя он называет аборигеном, ведь на острове мало, кто остается жить.

— Я родился и вырос на Ольхоне. Тут не сурово, если привыкнуть, три года – и привыкаешь. Я один из немногих тут остался, абориген. Все уезжают в Иркутск. А меня Байкал не отпускает. Здесь смысл меняется, — рассказывает по дороге Сергей.

— А в чем же тогда смысл? — поинтересовались мы.

— В жизни, нужно просто жить, — философски заключил корреной островитянин с Ольхона.

Следующей точкой на нашем маршруте стал мыс на северо-восточной стороне острова Шунтэ-Левый. «Детям мы рассказываем, что это мыс в форме сердечка. Также многие видят в нем женщину во время родов»,— рассказывает гид Денис.

Мыс разделен на две части, которые заканчиваются двумя скалами округлой формы. Есть легенда, что это место может вылечить женщину от бесплодия. Хотите девочку — идите на левую скалу, а мальчика — на правую.

«На самой высшей точке левой скалы многих охватывает страх – такая там энергия бьет», — говорит Денис. Пришлось нам это утверждение проверять – там действительно страшно: то ли оглушает та самая энергия, то ли на высоте в условиях небольшого пятачка не справляется нервная ситема… Созерцаем суровую красоту озера на адреналине.

На маршруте замечаем странную скульптуру. Это бронзовое дерево высотой 7,5 метро с лицом старика — скульптура «Хранитель Байкала». Автор его, кстати, известный нам в Казани Даши Намдаков.

На дереве висят колокольчики, которые негромко звенят при сильном ветре. Также внутри скульптуры есть колокол, в который можно позвонить и загадать желание, которое должно обязательно сбыться.

Мыс Хобой стал нашей конечной и самой северной точкой на острове. Скала напоминает клык, поэтому тут существует легенда, что его оборонил пролетающий над озером дракон. Не обошлось и тут без упоминания той самой энергии и энергетики, присущему этому месту.

Кажется, что и озеро, и мысы, на котором мы побывали, считаются огромной батарейкой для подзарядки души и тела, а также других каких-то несуетных, а духовных и мистических дел. Вот, например, шаманы считают, что Хобой помогает связываться с миром духов предков. Нам же духи не показались, но поездка по мысам стала действительно заряжающей.

Так как наше путешествие выдалась на межсезонье, а «инстаграмный*» лед начнут показывать туристам, лишь, в следующем году, наш опытный гид Денис привез нас в залив Загли. Именно здесь в этом году можно увидеть тот самый кристально-чистый лед.

Собираясь на Байкал обязательно придерживайтесь в одежде принципа многослойности. Термобелье и балаклава станут незаменимыми атрибутами в поездке. А чтобы запечатлеть все красоты природы вам потребуется повербанк, ведь наши смартфоны не устоят перед сибирскими морозами.

Памятники зодчества и байкальские сувениры

Покидая Ольхон, мы отправились в столицу округа — Иркутск. Город славится уникальными памятниками зодчества. Так, первым местом на нашем маршруте был музей под открытым небом «Тальцы». Музей расположен в 40 километрах от города, на правом берегу реки Ангары.

В «Тальцах» воссозданы четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы – это коренные народы Прибайкалья. А еще на территории музея собраны жилые и хозяйственные постройки из сибирских малых городов и сел, которые оказались в зоне затопления после запуска ГЭС на Ангаре в 60-е годы.

Памятники зодчества можно увидеть и в центре города. 130-й квартал — место, где собрано более 60 домов XVIII — начала XX веков. Часть зданий сюда перенесли из других районов города, другую отстроили заново, создавая особую историческую зону с архитектурными шедеврами прошлого.

Домики в деревянных кружевах в снега будто соаздны для селфи туристов. И не надо думать, что это просто исторический квартал только для экскурсий. В каждом из старинных домов работают музеи, планетарий, магазины, кафе или рестораны. Словом прогулку по кварталу можно разнообразно дополнить. Кстати, на входе в квартал вас встретит статуя бабра – это старорусское название уссурийкого тигра. Бабр – геральдическая фигура Иркутска с XVII века.

На входе в исторический квартал Иркутска встречает бабр.

Также в городе расположено множество церквей и храмов. Одна из таких — Казанская церковь, построенная в конце XIX века. С приходом советской власти храм использовали под склад, цех и даже корпус одного из учебных заведений города. Однако уже в середине 80-х 20 века церковь начали восстанавливать. По словам гида, средства на восстановление храма выделяла даже местная ОПГ.

Что привезти в качестве сувенира с Байкала? Популярностью здесь пользуется омуль – рыба, которая живет исключительно в водах этого чистейшего озера. Сама рыбка небольшая, а ее мясо нежное и сочное. На местных рынках ее продают в копченом виде, и стоит такая она от 250 до 700 рублей в зависимости от размера. Также здесь популярен чай саган-дайля. Местные пьет его вместо кофе, так как он хорошо тонизирует. А детям с Байкала можно привести мягкую игрушку нерпенка. Цена также зависит от размера от 400 рублей и выше.

Съездить отдохнуть на Байкал выйдет по стоимости как отдых в Турции или Египте. Цены на туры начинаются от 40 тыс. рублей. По словам директора этно-парка «Золота орда», на это влияют сразу несколько факторов — нехватка рабочих рук, маленькие зарплаты, недешевое обслуживание зон отдыха, а также их отдаленность. Хотя, по словам представителей туризма, после запуска прямых рейсов из Казани в Иркутск, цены на путешествие для татарстанских туристов удалось значительно снизить.