На 44-м году жизни скончался экс-нападающий футбольного клуба «КАМАЗ» Исо Каньенда

news_top_970_100
Спорт
3 декабря 2025  09:02

В возрасте 43 лет ушел из жизни бывший нападающий сборной Малави и нескольких российских клубов Исо Каньенда. О смерти футболиста сообщили в официальном сообществе футбольного клуба «Ростов», где он провел более ста матчей.

За автогигантов малавийский форвард провел 44 официальных матча, в которых отличился 9 забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

Помимо «КАМАЗа» и «Ростова», Каньенда выступал в российском чемпионате за московский «Локомотив» (в составе которого завоевал бронзовые медали в 2005 году), волгоградский «Ротор» и брянское «Динамо». Всего за сборную своей страны он провел 60 игр, записав на свой счет 19 голов.

В заявлении ФК «Ростов» отмечается, что Каньенда был любимцем болельщиков клуба и до последнего поддерживал связь с бывшими одноклубниками.

news_right_column_240_400
Новости
Губернатор Тульской области посетил восстановленный храм-памятник на Казанке
В Татарстане возмещение по коррупционным делам превысило 100% ущерба
La Primavera: 36 лет музыки в формате нон-стоп
La Primavera: 36 лет музыки в формате нон-стоп
В Балтасинском районе открылся новый ледовый дворец «Балтач Арена»
В Казани планируют установить памятную доску драматургу Туфану Миннуллину
Казанский педагог стал лучшим молодым преподавателем детских школ искусств России
Супергерои среди нас: ученые показали, что наука - это магия, доступная каждому
Супергерои среди нас: ученые показали, что наука - это магия, доступная каждому
Казань обновляет социальную инфраструктуру: строительство и масштабный ремонт
Казань обновляет социальную инфраструктуру: строительство и масштабный ремонт