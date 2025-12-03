На 44-м году жизни скончался экс-нападающий футбольного клуба «КАМАЗ» Исо Каньенда

В возрасте 43 лет ушел из жизни бывший нападающий сборной Малави и нескольких российских клубов Исо Каньенда. О смерти футболиста сообщили в официальном сообществе футбольного клуба «Ростов», где он провел более ста матчей.

За автогигантов малавийский форвард провел 44 официальных матча, в которых отличился 9 забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

Помимо «КАМАЗа» и «Ростова», Каньенда выступал в российском чемпионате за московский «Локомотив» (в составе которого завоевал бронзовые медали в 2005 году), волгоградский «Ротор» и брянское «Динамо». Всего за сборную своей страны он провел 60 игр, записав на свой счет 19 голов.

В заявлении ФК «Ростов» отмечается, что Каньенда был любимцем болельщиков клуба и до последнего поддерживал связь с бывшими одноклубниками.