На 75-м году жизни скончался артист Бугульминского драмтеатра Анатолий Лямзин

В Бугульминском государственном русском драматическом театре имени А.В. Баталова на 75-м году жизни скончался старейший артист труппы Анатолий Лямзин. Как сообщили в пресс-службе театра, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Анатолий Анатольевич служил в театре с 1970-х годов, отдав сцене более полувека своей жизни. Его голос, звучавший перед началом каждого спектакля, стал неотъемлемой частью театральной жизни Бугульмы. Коллеги с нежностью называли артиста Толь Толич.

За долгие годы творческой деятельности Лямзин создал десятки запоминающихся образов. Среди его известных работ — роли в спектаклях «Похищение», «Божьи одуванчики», «Вышел ангел из тумана», «Примадонны» и «Госпожа министерша». Одной из последних работ артиста стала роль Ферапонта в репетируемом спектакле «Три сестры» по Чехову.

В некрологе, опубликованном театром, подчеркивается, что Анатолий Лямзин навсегда останется в памяти коллег и зрителей как яркий артист и надежный друг. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.