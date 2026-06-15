На Дне молодежи в Казани эксперты развенчают мифы о женском здоровье

27 июня в казанском экстрим-парке «УРАМ» пройдет дискуссия «Комплекс полноценности: главные правила женского здоровья?». Федеральные и местные эксперты обсудят, как перестать относиться к себе как к «бесконечному проекту по починке» и научиться понимать сигналы организма.

Спикеры затронут основные мифы о женском здоровье, навязанные страхи и способы выстроить личную стратегию заботы о себе. Участниками встречи станут психолог и блогер Лера Вейв, врач-гинеколог Ясмин Буали, а также онколог-маммолог Алсу Рахимова. Модератором выступит клинический психолог Анастасия Ивашкевич.

Для посещения требуется регистрация. День молодежи в Татарстане пройдет при поддержке Росмолодежи и Правительства РТ в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Гостей также ждут образовательные, спортивные и творческие активности, а также концерт.