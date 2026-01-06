На дорогах Татарстана расчищают снег четыре сотни машин

На трассах регионального значения в Татарстане кипит работа по борьбе с последствиями снегопада. Сегодня там задействовано четыреста единиц спецтехники. Как сообщили в Министерстве транспорта республики, ночью на уборке работали 257 снегоуборочных машин.

Для предотвращения гололедицы дорожные службы израсходовали за последние 24 часа более шести тысяч тонн песко-соляной смеси, 270 тонн технической соли и 15 тонн солевого раствора. На ключевых транспортных объектах — аэропортах, железнодорожных и речных переправах — происшествий не зафиксировано.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в республике сохранится облачная погода с небольшим снегом, ночью в некоторых районах возможна слабая метель. Ветер юго-западный, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -3 до -8°C, на дорогах ожидается гололедица. Минтранс призывает водителей быть осторожными. В случае возникновения проблем на дороге можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу ведомства.