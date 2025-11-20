На этой неделе в Татарстан вернутся дожди и сильный ветер

После кратковременного улучшения погоды в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщает Гидрометцентр РТ, в ближайшие дни регион окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут с собой дожди, туманы и усиление ветра.

В четверг, 21 ноября, сохранится относительно спокойная погода без существенных осадков, температура составит от -2 до +2 градусов. Однако уже в пятницу, 22 ноября, ситуация изменится: прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом, сильный ветер порывами до 15-20 м/с, а также гололедные явления. Температура днем повысится до +4...+9 градусов.

В субботу, 23 ноября, осадки продолжатся — преимущественно в виде дождя, на западе республики возможен мокрый снег. Температура сохранится на уровне +2...+7 градусов.

По предварительным прогнозам, в воскресенье, 24 ноября, осадки временно прекратятся, а температура понизится до 0...+3 градусов. Однако в понедельник, 25 ноября, в регион вновь придет дождливый циклон с температурой +2...+7 градусов.

Синоптики отмечают, что среднесуточные температуры в выходные дни будут превышать климатическую норму на 7-9 градусов.