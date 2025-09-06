На фестивале «Алтын минбар» отдали дань уважения Расулу Гамзатову

news_top_970_100
Город
6 сентября 2025  19:05
Автор:
Ольга Иванычева

Сегодня в Казани, в рамках XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», был представлен документальный фильм «В поисках Расула» о великом поэте Дагестана Расуле Гамзатове.

Показ состоялся в кинотеатре «Мир». Как рассказали режиссер фильма Карим Наджиб, представляющий Египет, и сценарист, руководитель службы программ арабского вещания телеканала RT Arabic Аниса Гордина (Мурад), съемки фильма были приурочены к 100-летию Расула Гамзатова. Журналистам удалось побывать в доме поэта в Махачкале, встретиться с его дочерьми, правнуками. Посетили они и родину Расула Гамзатова – аварский аул Цада Хунзахского района Дагестана, где открыт музей Гамзатова, в Дербенте.

news_right_column_240_400
Новости
ХК «Челны» – худшая команда по игре в обороне на старте чемпионата
На фестивале «Алтын минбар» отдали дань уважения Расулу Гамзатову
«Ак Барс» начал регулярку с поражения от «Металлурга»
В порядок призыва на военную службу внесены изменения
Дым в трубу
Казанский ипподром ожидает реконструкция стоимостью 325 миллионов рублей
Татарстан выполнил 87% годового плана по вводу жилья
В Казани произошло возгорание трамвая на перекрестке улиц Габишева и Зорге