На фестивале «Алтын минбар» отдали дань уважения Расулу Гамзатову

Сегодня в Казани, в рамках XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», был представлен документальный фильм «В поисках Расула» о великом поэте Дагестана Расуле Гамзатове.

Показ состоялся в кинотеатре «Мир». Как рассказали режиссер фильма Карим Наджиб, представляющий Египет, и сценарист, руководитель службы программ арабского вещания телеканала RT Arabic Аниса Гордина (Мурад), съемки фильма были приурочены к 100-летию Расула Гамзатова. Журналистам удалось побывать в доме поэта в Махачкале, встретиться с его дочерьми, правнуками. Посетили они и родину Расула Гамзатова – аварский аул Цада Хунзахского района Дагестана, где открыт музей Гамзатова, в Дербенте.