На год моложе за день в музее

Представьте: вы стоите перед картиной в тихом зале галереи. Вокруг тишина, только вы и полотно, написанное лет двести назад. И даже не подозреваете, что в этот момент в ваших клетках происходит нечто удивительное: там, в глубине ДНК, запускается процесс, который замедляет старение. И это не сюжет фантастического романа, а факт, доказанный британскими учеными с помощью анализов крови и новейших технологий.

​​​​​​Сгенерировано искусственным интеллектом

Что скрывают «эпигенетические часы»

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона под руководством профессора Дейзи Фанкорт проанализировала данные 3556 взрослых британцев. Они соотнесли их культурные привычки с образцами крови, используя инструмент, о котором десять лет назад никто и не слышал, - «эпигенетические часы».

Что это за часы? Представьте, что ваша ДНК - это огромная книга инструкций. С возрастом на некоторых страницах появляются химические «закладки» - метильные группы, которые присоединяются к молекулам ДНК и «выключают» отдельные гены. Этот процесс называется метилированием, и он меняется с годами предсказуемым образом. Ученые научились считывать эту «карту метилирования» и определять возраст организма человека вне зависимости от даты в паспорте.

В своем исследовании команда использовала сразу семь версий таких часов - от первых, сравнительно простых моделей до новейших, которые оценивают не просто возраст, а именно скорость старения: как быстро мы приближаемся к возрастным болезням.

Цифры, которые заставляют задуматься

Результаты оказались настолько четкими, что их трудно игнорировать. Оказалось, что у людей, которые регулярно соприкасаются с искусством, биологическое старение замедляется. И эффект напрямую зависит от частоты.

Те, кто выбирался в музей или на концерт хотя бы три раза в год, стареют на 2% медленнее тех, кто почти не бывает на культурных мероприятиях. Ежемесячные походы давали замедление на 3%. А если вы находите время на искусство раз в неделю или чаще, темпы вашего биологического старения снижаются на 4%.

Это много или мало? Разница почти такая же, как между курящим человеком и никогда не курившим. Или как между теми, кто занимается спортом раз в неделю, и теми, кто не занимается вовсе. Более того, исследование показало, что у любителей еженедельного культурного досуга биологический возраст был в среднем на год меньше, чем у их ровесников, пренебрегающих искусством. Для сравнения: спорт «омолодил» участников всего на полгода.

Разнообразие важнее количества

Но есть один нюанс, который делает эту историю еще интереснее. Ученые выяснили: дело не только в том, как часто вы ходите в музей, но и в том, чем именно вы занимаетесь.

- Мы предполагаем, что контакт с разными видами искусства может быть более полезным, - объяснила профессор Фанкорт. - Возможно, потому, что у каждого занятия есть свои особые «ингредиенты», которые помогают здоровью: физическая, когнитивная, эмоциональная или социальная стимуляция.

То есть сегодня вы идете на выставку, завтра садитесь рисовать, послезавтра - на концерт, а на выходных танцуете. Каждое из этих занятий «тренирует» разные системы организма, и вместе они дают мощный комплексный эффект, замедляя старение эффективнее, чем одно и то же действие, повторяемое из раза в раз.

Как это происходит?

Ученые выделяют ряд факторов, на которые может влиять взаимодействие с миром прекрасного.

Во-первых, это стресс. Хроническое напряжение ускоряет эпигенетическое старение, буквально изнашивая организм изнутри. Искусство же работает как естественный антидепрессант: прослушивание музыки, например, активирует гены, отвечающие за выработку дофамина - гормона удовольствия и мотивации.

Во-вторых, это воспаление. Возрастное хроническое воспаление - один из главных драйверов старения. Оказывается, занятия искусством его подавляют, причем на том же молекулярном уровне, что и физическая активность.

В-третьих, это нейропластичность - способность мозга перестраиваться и создавать новые связи. Чем активнее используем свой мозг (а искусство заставляет работать и память, и эмоции, и аналитические способности), тем дольше мы остаемся молодыми.

Что это значит для каждого из нас

Эффект особенно заметен у людей старше 40 лет. Именно в этом возрасте начинается первое существенное ускорение старения, и искусство становится особенно мощным «лекарством».

Исследователи уже сейчас призывают признать культурную активность официальным профилактическим поведением - наравне с физкультурой. А в некоторых странах, например, в Канаде и Великобритании, врачи уже выписывают «социальные рецепты»: вместо таблеток - бесплатный билет в музей. Кстати, ВОЗ еще в 2019 году выпустила доклад о пользе искусства для здоровья, и нынешнее исследование - прямое продолжение этой работы.

Конечно, авторы исследования признают: пока рано говорить о прямой причинно-следственной связи. Возможно, люди, которые ведут более здоровый образ жизни, просто чаще ходят в музеи. Но эффект сохранялся даже после того, как ученые учли в исследовании доход, образование, курение и другие факторы.

Так, может, в следующий раз, когда вы будете решать, чем заняться в выходной, вместо очередного сериала стоит выбрать картинную галерею? Ваши клетки скажут вам спасибо. И не через десять лет, а уже сегодня, на уровне той самой ДНК, о которой мы даже не думаем, пока стоим перед прекрасным полотном в тихом зале.

