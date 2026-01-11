На Матюшинском тракте в Казани пассажир погиб в столкновении трех машин

В Приволжском районе Казани на Матюшинском тракте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Авария случилась между поселками Усады и Песчаные Ковали.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

По предварительной информации полиции, 20-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением. Его машина сначала ударилась об отбойник, затем вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате удара Volkswagen также задел еще один автомобиль — Range Rover.

В салоне «Фольксвагена» находились четыре человека. Находившийся на заднем сиденье 19-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте до прибытия скорой помощи. Водитель и двое других пассажиров с тяжелыми травмами были госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка.