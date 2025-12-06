На видеонаблюдение для казанских школ выделят более 120 млн рублей

В Казани объявлен конкурс на создание единой системы видеонаблюдения для учреждений социальной сферы. Сумма контракта, который охватит 167 учебных заведений столицы Татарстана, составляет 127 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: проектирование, установку, настройку и последующее техническое обслуживание оборудования. Система должна соответствовать строгим требованиям, включая запись видео в качестве не менее 4 мегапикселей и хранение архива за последние 30 дней.

Техническая спецификация предполагает поддержку стандартов ONVIF и RTSP, возможность удаленного доступа и администрирования, разграничение прав пользователей, а также антивандальную защиту оборудования. Исполнитель должен гарантировать бесперебойную круглосуточную работу систем, ежемесячную отчетность и оперативное устранение любых неисправностей.