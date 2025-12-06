На видеонаблюдение для казанских школ выделят более 120 млн рублей

news_top_970_100
Город
6 декабря 2025  13:55

В Казани объявлен конкурс на создание единой системы видеонаблюдения для учреждений социальной сферы. Сумма контракта, который охватит 167 учебных заведений столицы Татарстана, составляет 127 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: проектирование, установку, настройку и последующее техническое обслуживание оборудования. Система должна соответствовать строгим требованиям, включая запись видео в качестве не менее 4 мегапикселей и хранение архива за последние 30 дней.

Техническая спецификация предполагает поддержку стандартов ONVIF и RTSP, возможность удаленного доступа и администрирования, разграничение прав пользователей, а также антивандальную защиту оборудования. Исполнитель должен гарантировать бесперебойную круглосуточную работу систем, ежемесячную отчетность и оперативное устранение любых неисправностей.

news_right_column_240_400
Новости
Участок трассы М7 в Татарстане получил новое официальное название
За три дня в Казани задержали 50 водителей в нетрезвом виде
С начала года диспансеризацию в Казани прошли почти 146 тысяч человек
Житель Лениногорска лишился 3,6 млн рублей из-за аферистов под видом брокеров
Кубок мэра Казани по шахматам выиграла Мария Якимова
УФНС по РТ разъяснит изменения в налоговом кодексе на бесплатном вебинаре
Одна газовая установка вместо трех: в «Салават Купере» построят современную снегоплавилку
ГК «РУМЕДИА» и «Выбери Радио» договорились об обмене активами