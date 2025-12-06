В Татарстане после выходных ожидается резкое похолодание до -10 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о приближении арктического похолодания в Приволжский федеральный округ. Как сообщает «Интерфакс», с начала следующей недели температура в Татарстане резко понизится на 7-8 градусов.

Согласно прогнозу, уже в понедельник, 8 декабря, дневные и ночные температуры в республике опустятся до -7...-10 градусов. Это значительное изменение после относительно теплых выходных, когда столбики термометров показывали около нуля.

«Прежде всего, изменения касаются Приволжского федерального округа», — подчеркнул метеоролог.

Еще более резкое похолодание ожидается в соседних регионах. В Оренбургской области и субъектах Уральского федерального округа температура может опуститься до -18...-21 градуса. Наиболее экстремальные перепады прогнозируются в Западной Сибири и Красноярском крае, где в некоторых районах ожидается похолодание на 25 градусов за сутки.

При этом на европейской территории России температурный фон, хотя и начнет снижаться, останется выше климатической нормы. Гидрометцентр уже выпустил штормовые предупреждения для ряда сибирских регионов.