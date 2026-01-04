На платной трассе Казань - Альметьевск в массовом ДТП погибли четыре человека

4 января 2026  15:20

Утром 4 января на платном участке автодороги Казань — Альметьевск произошла крупная авария с участием порядка десяти машин, включая грузовой транспорт. ДТП случилось около 10:00 на 27-м километре отрезка Шали — Бавлы.

По данным надзорных органов, столкновение унесло жизни четырех человек, еще несколько участников получили травмы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Прокуратура Татарстана начала проверку. По инициативе Чистопольского городского прокурора возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Напомним, ранее сообщалось о перекрытии движения по трассе Казань – Альметьевск.

