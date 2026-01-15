На помощь семьям в Татарстане за год направили свыше 38 млрд рублей

В 2025 году на меры поддержки семей в Татарстане выделили более 38 млрд рублей. Итоги работы ведомства озвучила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на заседании коллегии в Казани.

Основной акцент, по ее словам, был сделан на молодые, многодетные и малообеспеченные семьи. В частности, новорожденным из семей с низкими доходами вручали наборы самых необходимых вещей, около 35 тысяч детей обеспечили питанием по программе «Бэлэкэч», а более 5 тысяч малышей до трех лет получили выплаты на лекарства — по 10 тысяч рублей.

Дополнительную поддержку получили и сельские семьи: порядка 1,5 тысячи женщин при рождении ребенка оформили единовременные выплаты в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Коллегия Минтруда РТ прошла на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева.