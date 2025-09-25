На реставрационные работы в музее-заповеднике «Казанский Кремль» выделили свыше 105 млн рублей

Музей-заповедник «Казанский Кремль» направит более 105 миллионов рублей на комплекс ремонтно-реставрационных работ. Соответствующий тендер размещен на портале государственных закупок.

В перечень планируемых работ войдет замена входных ворот Тайницкой башни и обновление часовых механизмов на Спасской башне. Также предусмотрена модернизация систем контроля доступа и охранной сигнализации в зданиях Юнкерского училища, Братского корпуса и Манежа.

Значительная часть средств будет направлена на внутренние работы: ремонт паркета в Музее естественной истории Татарстана и в Центре «Эрмитаж», окраску стен и замену электроустановочных изделий. На территории перед башней Сююмбике запланирована замена бетонной брусчатки на гранитную. Дополнительные работы пройдут в подъездах Присутственных мест и на территории Губернаторского дворца.

Наибольший объем финансирования в размере 61 миллиона рублей предусмотрен для работ по благоустройству. Оснащение системами контроля доступа получит 10,8 миллиона рублей, замена ворот — 9,3 миллиона, а обновление системы обогрева — 7,9 миллиона рублей. Заказчиком всех работ выступает сам музей-заповедник.