На трассе М-12 в РТ ввели ограничения для автобусов и грузовиков из-за снегопада

4 января 2026  13:41

На участке федеральной трассы М12 «Восток», проходящей по территории Татарстана, введены временные ограничения на движение автобусов и грузового транспорта. Это связано со сложными метеорологическими условиями и ухудшением состояния дорожного покрытия.

Как сообщили в госкомпании «Автодор», ограничение действует на отрезке с 700-го по 836-й километр магистрали. Для оперативного устранения последствий снегопада на этом участке работает спецтехника: 16 комбинированных дорожных машин, 4 трактора, включая два роторных снегоочистителя, и эвакуатор. В режиме повышенной готовности также находятся шесть экипажей аварийных комиссаров.

В пресс-службе подчеркнули, что ограничения сохранятся до улучшения погоды, и рекомендовали всем водителям, в том числе владельцам легкового транспорта, по возможности отложить поездки. В случае чрезвычайных ситуаций на дороге необходимо обращаться по номерам экстренных служб: *2323 или 112.

