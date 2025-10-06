На трассе М-7 в Татарстане BYD съехал в кювет: один человек погиб

6 октября 2025  18:06

На автодороге М-7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BYD. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на дорожное ограждение и съехал в кювет.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

В результате происшествия пассажир скончался на месте. Водитель транспортного средства получил травмы различной степени тяжести. На месте работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства аварии устанавливаются.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан обращается к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в части выбора безопасной скорости, соответствующей дорожным и погодным условиям.

