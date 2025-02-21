На трассе М7 в Татарстане построены четыре новых моста в рамках реконструкции

В Татарстане на участках федеральной трассы М7, где ведется масштабная реконструкция, завершено строительство четырех новых мостов. Искусственные сооружения возведены через реки Шильнебашка в Тукаевском районе, а также Ашпалинка, Мензеля и Дарьянка в Мензелинском районе. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Реконструкция трассы М7

Реконструкция участков 1051–1155 км и 1161–1166 км трассы М7 проводится в рамках создания скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Согласно проекту, на этих участках планируется построить 17 мостовых сооружений, включая шесть мостов и 11 путепроводов.

Новые мосты

1. Мост через реку Мензеля

- Расположен на 1103 км трассы.

- Длина — 160 метров.

- Трехпролетный мост построен за один год.

- После завершения строительства правой части моста демонтировано старое сооружение 1980 года постройки и возведена левая часть.

- На мосту установлены электроосвещение, металлическое барьерное ограждение и нанесена дорожная разметка.

2. Мост через реку Шильнебашка

- Расположен на 1063 км трассы.

- Длина — 106 метров.

- Железобетонное пролетное строение.

3. Мост через реку Ашпалинка

- Расположен на 1095 км трассы.

- Длина — 60 метров.

- Железобетонное пролетное строение.

4. Мост через реку Дарьянка

- Расположен на 1116 км трассы.

- Длина — 48 метров.

- Железобетонное пролетное строение.

Использование местных материалов

При строительстве мостов активно использовались материалы местных производителей. Например, металлоконструкции для моста через Мензелю были изготовлены в Набережных Челнах, а бетон произведен в Татарстане.

Продолжение работ

В настоящее время продолжается строительство мостов через реки Ик (на 1127 км) и Сюнь (на 1162 км). Общая протяженность реконструируемых участков трассы составляет 96,5 км. В рамках проекта планируется:

- Расширить количество полос с двух до четырех.

- Построить и реконструировать 11 транспортных развязок и путепроводов.

- Возвести шесть мостов и 19 надземных пешеходных переходов.

Реконструкция трассы М7 направлена на повышение безопасности и пропускной способности одного из ключевых транспортных маршрутов России. Новые мосты и инфраструктурные объекты позволят обеспечить комфортное и быстрое движение по маршруту Казань – Екатеринбург – Тюмень, что особенно важно для развития экономики и туризма в регионе.