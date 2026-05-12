На время KazanForum на Казанке запретят движение маломерных судов

12 мая 2026  16:44

В дни работы XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» на участке реки Казанки будет временно ограничено использование маломерных судов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Запрет с 11 по 18 мая в период с 6:00 до 22:00 распространяется на парусные, прогулочные, спортивные суда, гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Зона ограничения находится от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы.

Напомним, в дни форума в Казани также временно перекроют движение транспорта на центральных улицах (Хади Такташа, Альберта Камалеева, Пушкина). Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршруты и по возможности отказаться от личного автотранспорта. Форум проходит с 12 по 17 мая. Основная деловая программа запланирована на 14–15 мая в «Казань Экспо».

