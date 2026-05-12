Заявки на конкурс «Лидеры строительной отрасли» принимаются до 1 июня

12 мая 2026  15:57

Продолжается регистрация участников VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Мероприятие объединяет руководителей строительных компаний, представителей власти, девелоперских, подрядных и инжиниринговых организаций, а также отраслевых институтов.

Организатор — Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Минстроя РФ. Конкурс проводится с 2021 года. В 2025 году на него зарегистрировались более 23,5 тыс. человек из 77 регионов России, а также из Сербии, Турции, Египта и Казахстана.

В 2026 году состязание пройдет в четыре этапа: регистрация и дистанционный отбор, онлайн-тестирование с видеоинтервью, полуфинал с образовательной программой и очный финал в августе, приуроченный ко Дню строителя. Финалисты представят отраслевые проекты и пройдут оценку экспертов.

Участие бесплатное. Заявки принимаются до 1 июня на официальном сайте конкурса.

