Налоговые льготы для гостиниц Татарстана продлены до 2030 года

Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан на очередном заседании утвердили законопроект о продлении специального налогового режима для организаций гостиничного бизнеса. Льготы будут действовать до 31 декабря 2030 года.

Как пояснил заместитель председателя парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, принятое решение направлено на развитие туристического потенциала региона. «Это создает благоприятные условия для привлечения долгосрочных инвестиций в гостиничную инфраструктуру», – отметил он.

Преференции предусмотрены для гостиниц категорией не ниже «трех звезд», которые располагают не менее чем 50 номерами. Мера поддержки соответствует задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Продление налоговых льгот позволит стимулировать дальнейшее развитие гостиничной инфраструктуры республики и повысить ее привлекательность для туристов.