«Наша сила — взаимная помощь»: В Татарстане стартовала неделя поддержки семей участников СВО

С 17 по 23 ноября в Татарстане проходит всероссийская акция «Марафон добрых дел», организованная Комитетом семей воинов Отечества в честь его трехлетия. Цель марафона — всесторонне поддержать семьи мобилизованных и военнослужащих.

В течение недели в республике запланирован целый ряд важных мероприятий. Акция началась с встречи со студентами Университета ТИСБИ, где обсудили патриотизм и формы помощи семьям военных. В последующие дни волонтеры посетят с подарками казанский военный госпиталь, организуют поездку в Альметьевск для оказания юридической и психологической помощи, а также отправят гуманитарный груз на фронт.

Завершится марафон 23 ноября патриотическим спектаклем «От сердца к сердцу». Одним из ключевых событий станет работа «Правомобиля КСВО» 22 ноября, где юристы будут бесплатно консультировать семьи по любым правовым вопросам.

«Комитет семей воинов Отечества — это люди с большим сердцем, которые находят силы помогать тем, кто в этом нуждается. Мы оказываем юридическую, социальную, психологическую помощь. Наша сила — в взаимной поддержке. Главная цель — чтобы наши мужья, сыновья и братья были спокойны за свои семьи», — рассказала руководитель регионального отделения комитета Ангелина Галимова.

Она отметила, что за время работы организации на фронт было отправлено более 150 тонн гуманитарной помощи, включая технику, медикаменты и предметы первой необходимости. Волонтеры также регулярно изготавливают для бойцов маскировочные сети и сухие души.