Назначение сити-менеджера Набережных Челнов отложено

Городской совет Набережных Челнов перенес рассмотрение кандидатуры на пост руководителя исполкома. Решение было принято в ходе второго заседания представительного органа пятого созыва.

Как пояснил мэр города Наиль Магдеев, причиной переноса стала болезнь одного из претендентов — директора муниципального предприятия «ПАД» Ильи Черкашина. В настоящее время на должность сити-менеджера претендуют два кандидата: действующий руководитель исполкома Фарид Салахов и Илья Черкашин.

Окончательное решение по назначению будет принято после восстановления здоровья всех участников конкурсного отбора и их готовности к участию в процедуре утверждения.