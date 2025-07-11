Небесный трактор и другие технические новинки для сельхозпроизводителей

В ней приняли участие около 400 компаний из 27 стран. Деловая программа включила более 70 мероприятий. На них обсуждались проблемы отрасли и последние технологические достижения, которые могут помочь их решить.

Фото: rais.tatarstan.ru

На открытии выставки 9 июля Раис Татарстана Рустам Минниханов озвучил сумму, выделяемую ежегодно на развитие сельского хозяйства, - это около 15 млрд рублей. Бюджет республики не теряет эти деньги, они потом возвращаются в виде налогов, уплаченных сельхозпроизводителями. Кроме того, такая поддержка способствует кардинальному улучшению качества жизни на селе.

Тем более что агропром в Татарстане - один из самых передовых в стране. Глава республики заметил, что за последние пять лет инвестиции в эту сферу превысили 170 млрд рублей, что делает республику по этому показателю четвертой в России и первой в ПФО.

​​​​​Фото: rais.tatarstan.ru

Также в рамках выставки представители сельхозпредприятий получили из рук Раиса Татарстана ключи от 105 новых машин.

На открытии произошел нестандартный для таких мероприятий момент: Рустам Минниханов устроил для сопровождавших его чиновников мастер-класс по колке дров. В этом нелегком деле отличился руководитель Минпромторга РТ Олег Коробченко. Видеокадры оперативно опубликовала в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова с подписью: «Как Рустам Минниханов учил чиновников дрова колоть».

На самой выставке можно было обнаружить практически все, что нужно сельскому хозяйству. Хочешь увеличить надои - пожалуйста, поднять урожайность - найдется и это, удобрить почву без применения трактора - да сколько угодно. То есть любую задачу, стоящую перед аграриями, на сегодня можно решить. Нужны только деньги. Правда, иногда очень большие.

​​​​​Фото: rais.tatarstan.ru

Отрадно было видеть на выставке отечественные аналоги китайских, турецких и других импортных машин разного назначения (которые тоже были там представлены).

Вот несколько тому примеров. Вездеход, на котором можно добраться в самые труднодоступные места, никогда не видевшие асфальта и щебенки, на 100% состоит из отечественных комплектующих. Причем по цене он держит паритет с китайскими аналогами. Техника ЕлАЗа полностью - от металлического листа до двигателя - произведена в Елабуге. Любые запчасти и техобслуживание всегда рядом. Дрон, распыляющий реагенты и заменяющий в этом деле обычный трактор, - тоже полностью татарстанская разработка, включая программное обеспечение. Его преимущества: он может работать на любом ландшафте, даже горном, и не повреждает посевы. То есть фактически это тот же трактор, только крылатовинтовой.

