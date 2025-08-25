«Нефтехимик» без побед завершил Кубок Блинова

25 августа 2025  22:13
Игорь Вагнер

«Нефтехимик» завершил Кубок Блинова четвёртым поражением в четырёх матчах – нижнекамцы уступили в серии послематчевых бросков «Сибири» (1:2 Б). Подопечные Игоря Гришина заняли последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко при худшей игре в обороне – 16 пропущенных шайб.

Ранее на турнире в Омске «Нефтехимик» проиграл «Авангарду» (3:6), «Северстали» (2:3) и «Локомотиву» (2:5). Ни один из игроков нижнекамцев не сумел набрать более двух очков за четыре встречи. Завершится предсезонка для «Нефтехимика» домашним контрольным матчем с «Ак Барсом» 30 августа.

