«Нефтехимик» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина

news_top_970_100
Спорт
21 августа 2025  11:12
Автор:
Эдгар Витковский

«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с 28-летним форвардом Данилом Юртайкиным – соглашение между клубом и игроком рассчитано на один сезон. Последний год Юртайкин защищал цвета двух клубов: начинал регулярку в составе «Трактора», после чего перешёл в «Ладу».

В КХЛ Юртайкин провёл 221 матч и набрал 84 (35+49) очка. Сезон 2019/20 форвард отыграл за океаном в системе «Сан-Хосе Шаркс». В НХЛ он отыграл всего четыре встречи, а в АХЛ 37 игр с 17 (2+15) набранными очками. В России Юртайкин дважды выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА (2022, 2023).

news_right_column_240_400
Новости
Мишустин похвалил Минниханова на форуме в Казани и пожелал успехов на выборах
Не отказывайте себе в макаронах: правила выбора и приготовления
Не отказывайте себе в макаронах: правила выбора и приготовления
Был центром вселенной - стал старшим братом
Был центром вселенной - стал старшим братом
Чем полезны арбузы и дыни
Если уродилась слива, готовим соус ткемали
В Казани провели уникальную операцию на сердце после инфаркта, перенесенного «на ногах»
45 пар создадут семьи в День Республики в Казани
Оформляем жилой дом: по «дачной амнистии» или уведомительному порядку?
Оформляем жилой дом: по «дачной амнистии» или уведомительному порядку?