«Нефтехимик» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина

«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с 28-летним форвардом Данилом Юртайкиным – соглашение между клубом и игроком рассчитано на один сезон. Последний год Юртайкин защищал цвета двух клубов: начинал регулярку в составе «Трактора», после чего перешёл в «Ладу».

В КХЛ Юртайкин провёл 221 матч и набрал 84 (35+49) очка. Сезон 2019/20 форвард отыграл за океаном в системе «Сан-Хосе Шаркс». В НХЛ он отыграл всего четыре встречи, а в АХЛ 37 игр с 17 (2+15) набранными очками. В России Юртайкин дважды выигрывал Кубок Гагарина с ЦСКА (2022, 2023).