«Нефтехимик» проиграл в Магнитогорске, пропустив девять шайб

Встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершилась победой магнитогорской команды со счётом 9:6. Первый период остался за «Металлургом» 5:1, все шайбы хозяева льда забросили в равных составах, а Нижнекамск отквитал один гол в формате «5х3». Затем тренерский штаб «Нефтехимика» заменил вратаря, выпустив на лёд Семёна Любалина, но на 10-й секунде второго периода в ворота вновь вернулся Озолин. За вторую двадцатиминутку нижнекамцы пропустили ещё три шайбы, отыграв одну в меньшинстве. Третий период прошёл под диктовку «Нефтехимика» – команда забросила по голу в равных составах и большинстве, а также две шайбы в меньшинстве.

С 19 очками «Нефтехимик» остался на шестом месте в таблице «Востока». «Металлург» по-прежнему возглавляет таблицу конференции и всей лиги.