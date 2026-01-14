«Нефтехимик» взял верх над «Ак Барсом» в Казани, не пропустив ни одной шайбы

14 января 2026  00:36

В Казани 13 января прошло принципиальное татарстанское дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» на льду «Татнефть-Арены» играл против нижнекамского «Нефтехимика» и уступил со счётом 0:2.

Фото: ak-bars.ru

Гости открыли счёт в середине первого периода — на 15-й минуте отличился Григорий Селезнёв. Казанцы пытались отыграться, однако надёжная игра обороны и вратаря соперника свела их усилия на нет. Точку в матче за минуту до финальной сирены поставил Булат Шафигуллин, поразив пустые ворота.

Голкипер «Нефтехимика» Ярослав Озолин отразил все броски по своим владениям, оформив «сухарь» — первый в своей карьере в КХЛ.

Несмотря на поражение, «Ак Барс» сохранил вторую позицию в Восточной конференции, имея 60 очков после 45 встреч. Нижнекамский клуб, набрав 49 баллов в 46 матчах, поднялся на пятое место турнирной таблицы конференции.

