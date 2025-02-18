Нелегальные мигранты попадут в черный список

Работодатели столкнутся с серьезными проблемами, если будут нанимать нелегальных мигрантов. Но появилась возможность отследить иностранных граждан, которые уже были замечены в нарушении миграционного законодательства.

Заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев сообщил в ходе пресс-конференции, что с 5 февраля в стране начал работать реестр контролируемых лиц. В него должны быть внесены все иностранные граждане, незаконно находящиеся или находящиеся с нарушением режима пребывания на территории России. Спикер отметил, что пока реестр только формируется. Причем в автоматическом режиме данные там обновляются четыре раза в сутки. Актуальную информацию о присутствии человека в данном реестре можно узнать в специальном разделе на официальном сайте МВД России. Если иностранец оказался в списке, опубликованном на сайте МВД, то он автоматически считается уведомленным об этом. Так что заинтересованным лицам лучше хотя бы раз в сутки заходить на сайт и проверять список. Это особенно касается потенциальных работодателей.

В отношении лиц, включенных в этот реестр, вводятся следующие ограничения прав: они не могут управлять автотранспортом, получать водительские удостоверения, распоряжаться деньгами в банке и совершать любые денежные переводы, в том числе в иностранные государства, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать и расторгать брак, учреждать юридические лица, иметь статус индивидуального предпринимателя, оформлять детей в школы и детские сады, приобретать SIM-карты.

Антон Губачев заявил, что все государственные органы и учреждения, а также любой работодатель обязаны проверять всех без исключения иностранных граждан на предмет их наличия или отсутствия в реестре. В случае если зарубежный гость все-таки там оказался, его нельзя брать на работу, также (в меру своих полномочий) следует обеспечить запрет на оказание ему государственных услуг и банковских операций. Естественно, об установленном факте надо в обязательном порядке проинформировать дежурную часть МВД по РТ. Граждане, оказывающие мигрантам из указанного реестра услуги, предоставление которых запрещено законом, будут привлекаться к административной ответственности. А там предусмотрены штрафы вплоть до 500 тысяч рублей.

Также представитель правоохранительной системы озвучил, что по состоянию на 1 февраля на территории Татарстана находились 97517 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них 75426 человек имели действующий миграционный учет по месту пребывания, 22091 иностранный гражданин имел разрешение на временное проживание или вид на жительство.

За прошлый год о постановке на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан принято 426629 уведомлений. В 2023 году их было меньше - 396736.

Кстати, напомним важную деталь. Указ Раиса Татарстана №57 от 29.01.2025, который запрещает гражданам иностранных государств участвовать в 10 видах экономической деятельности, включая услуги такси, распространяется только на работающих на основе патента, а трудящиеся с разрешением на временное проживание или видом на жительство могут продолжать свою деятельность.

Антон Губачев развеял миф о том, что мигранты оказывают существенное влияние на криминогенную обстановку в республике. По его словам, за весь прошлый год расследовано 660 преступлений, совершенных иностранцами. Хотя и намечается тенденция к росту подобных негативных явлений - в позапрошлом году таких преступлений было на 100 меньше, все равно это небольшая цифра в сравнении с общим числом зарегистрированных за год в республике преступлений - 56206. Среди наиболее распространенных правонарушений иностранцев: кражи - 198 случаев, незаконный оборот наркотиков - 122 случая, подделка документов - 61 случай, мошенничество - 49 случаев, нарушения ПДД - 35 случаев.